Persona 5 Wertungsübersicht und DLC Plan

Atlus wird demnächst das JRPG Persona 5 hierzulande am 04.April 2017 exklusiv für die Playstation Systeme PS3 und PS4 veröffentlichen. Die internationale Fachpresse konnte bereits Hand anlegen und scheint gleichermaßen allzu begeistert vom abgelieferten Titel zu sein. Es ist nicht weniger als von einem Meisterwerk die Rede, aber seht euch die Wertungsübersicht am besten selbst an:

Für alle nochmal eine kurze Beschreibung des Titels: „In Persona 5 geht es um die inneren und äußeren Konflikte einer Gruppe von außergewöhnlichen Highschool-Schülern. Sie setzt sich aus dem Protagonisten und einer Reihe von Begleitern zusammen, die er im Laufe der Geschichte kennenlernt und mit denen er ein Doppelleben als sogenannte Phantomdiebe führt. Sie führen auf der einen Seite das übliche Leben normaler Highschool-Schüler in Tokio – Unterricht besuchen, Aktivitäten nach der Schule, Teilzeitjobs. Auf der anderen Seite durchleben sie aber auch fantastische Abenteuer, indem sie mit übersinnlichen Kräften in die Herzen der Menschen eindringen. Diese Kräfte stammen aus der Persona – dem Jung’schen Konzept des “Selbst”.“

Darüber hinaus gab Atlus heute die künftigen DLC Pläne für Persona 5 bekannt, wie aus der Übersicht ersichtlich wird, werden direkt zum Launch am 04.April auch kostenlose DlC´s angeboten, wie die japanische Tonspur, ein neuer Schwierigkeitsgrad, einige Heilgegenstände und ein Fähigkeiten Kartenset. Bis zum 11.Juli werden an die 50 DlC´s veröffentlicht.

Unterhalb seht ihr die erwähnten DLC Pläne: (Die Preise werden vermutlich 1:1 im deutschen Store übernommen)

DLC Release Date Price Persona 5 Japanese Audio Track 4/4/2017 FREE Persona 4 Costume & BGM Special Set 4/11/2017 $6.99 Persona 3 Costume & BGM Special Set 4/11/2017 $6.99 Persona 2 Costume & BGM Special Set 4/18/2017 $6.99 Shin Megami Tensei: Persona Costume & BGM Special Set 4/18/2017 $6.99 Shin Megami Tensei if… Costume & BGM Special Set 4/18/2017 $6.99 Persona 4: Dancing All Night Costume & BGM Special Set 4/25/2017 $6.99 Persona 4 Arena Ultimax Costume & BGM Special Set 4/25/2017 $6.99 Shin Megami Tensei IV Costume & BGM Special Set 4/25/2017 $6.99 Devil Summoner: Raidou Kuzunoha Costume & BGM Special Set 5/2/2017 $6.99 Catherine Costume & BGM Special Set 5/2/2017 $6.99 Orpheus & Orpheus Picaro Set 4/11/2017 $2.99 Izanagi & Izanagi Picaro Set 4/11/2017 $2.99 Thanatos & Thanatos Picaro Set 4/18/2017 $2.99 Magatsu Izanagi & Magatsu Izanagi Picaro Set 4/18/2017 $2.99 Kaguya & Kaguya Picaro Set 4/18/2017 $2.99 Ariadne & Ariadne Picaro Set 4/25/2017 $2.99 Asterius & Asterius Picaro Set 4/25/2017 $2.99 Tsukiyomi & Tsukiyomi Picaro Set 4/25/2017 $2.99 Messiah & Messiah Picaro Set 5/2/2017 $2.99 Persona 5 Healing Item Set 4/4/2017 FREE Persona 5 Skill Card set 4/4/2017 FREE Persona 5 Regular Clothes & School Uniforms Set 4/11/2017 FREE Persona 5 Phantom Thieves Logo Morgana Car Sticker 4/18/2017 FREE Persona 5 Swimsuit Set 4/25/2017 FREE Persona 5 New Difficulty Level Challenge 4/4/2017 FREE Persona 20th Anniversary Logo Morgana Car Sticker 4/18/2017 FREE Persona 5 Maid & Butler Costume Set 6/6/2017 FREE Persona 5 Christmas Costume Set 7/11/2017 FREE Persona 5 Protagonist Special Theme & Avatar Set

(PS4 only) 4/4/2017 FREE with digital pre-order/$1.99 Persona 5 Ryuji Sakamoto Special Theme & Avatar Set (PS4 only) 4/4/2017 $1.99 Persona 5 Morgana Special Theme & Avatar Set

(PS4 only) 4/4/2017 $1.99 Persona 5 Ann Takamaki Special Theme & Avatar Set

(PS4 only) 4/4/2017 $1.99 Persona 5 Yusuke Kitagawa Special Theme & Avatar Set

(PS4 only) 4/11/2017 $1.99 Persona 5 Makoto Niijima Special Theme & Avatar Set

(PS4 only) 4/11/2017 $1.99 Persona 5 Futaba Sakura Special Theme & Avatar Set

(PS4 only) 4/11/2017 $1.99 Persona 5 Haru Okumura Special Theme & Avatar Set

(PS4 only) 4/11/2017 $1.99 Persona 5 Goro Akechi Special Theme & Avatar Set

(PS4 only) 4/18/2017 $1.99 Persona 5 Igor & Attendants Special Theme & Avatar

Set

(PS4 only) 4/18/2017 $1.99 Persona 5 Protagonist Special Theme

(PS3 only) 4/4/2017 $0.99 Persona 5 Ryuji Sakamoto Special Theme

(PS3 only) 4/4/2017 $0.99 Persona 5 Morgana Special Theme

(PS3 only) 4/4/2017 $0.99 Persona 5 Ann Takamaki Special Theme

(PS3 only) 4/4/2017 $0.99 Persona 5 Yusuke Kitagawa Special Theme

(PS3 only) 4/11/2017 $0.99 Persona 5 Makoto Niijima Special Theme

(PS3 only) 4/11/2017 $0.99 Persona 5 Futaba Sakura Special Theme

(PS3 only) 4/11/2017 $0.99 Persona 5 Haru Okumura Special Theme

(PS3 only) 4/11/2017 $0.99 Persona 5 Goro Akechi Special Theme

(PS3 only) 4/18/2017 $0.99 Persona 5 Igor & Attendants Special Theme

(PS3 only) 4/18/2017 $0.99

Für mehr Details könnt ihr auch die offizielle Spielseite besuchen.

