PC Version von „World of Final Fantasy“ veröffentlicht

Ab heute kann das Rollenspiel „World of Final Fantasy“ auch auf dem PC gespielt werden, welches bereits seit dem 28.Oktober 2016 für playstation 4 und PS Vita erhältlich ist. Die PC-Version kostet rund 40 Euro und kann unter folgendem Link erworben werden. In „World of Final Fantasy“ begleitet ihr die Zwillinge Reynn und Lann, welche durch die ungewöhnliche Welt von Grymoire reisen und nach ihren verlorenen Erinnerungen suchen. Zum Launch der Steam Version wurde auch ein dementsprechender Trailer veröffentlicht, welchen wir euch unterhalb des Artikels eingebunden haben.

„An diesem mystischen Ort werden die jungen Helden über 200 einzigartige und wundervolle Kreaturen, genannt Miragen, und eine ganze Reihe legendärer Final Fantasy-Charaktere treffen. Mit einem innovativen Kampfsystem werden Spieler Miragen einfangen, individualisieren und entwickeln – indem sie die Miragen aufeinander stapeln, können sie auch die fürchterlichsten Feinde besiegen“, so Square Enix.

Zudem erhält die PC Version einige neue Features spendiert, welche ihr der folgenden Übersicht entnehmen könnt:

Steam-Sammelkarten

Steam-Errungenschaften

Tastatur- und Controller-Steuerung

Mehrere legendäre Kreaturen und Charaktere als Bonus, darunter Sephiroth, Balthier, Schnee-Chocobo, Lumog und viele mehr

Solltet ihr den Titel bis zum 28.November 2017 erwerben, so erhaltet ihr die Day One Edition, welche euch mit einem digitalen Soundtrack-Sampler mit sieben Songs aus dem Spiel sowie einen Bildschirmhintergrund mit „Final Fantasy“-Helden und -Kreaturen austattet.