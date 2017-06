PC-Demo zu Styx Shards of Darkness veröffentlicht, PS4 & Xbox One-Demo soll folgen

Die Verantwortlichen der Cyanide Studios und Publisher Focus Home Interactive veröffentlichten eine Demo Version zu ihrem Stealth-Abenteuer Styx: Shards of Darkness. Styx: Shards of Darkness ist bereits seit dem 17.März 2017 erhältlich und konnte nur durchwachsene Testwertungen einfahren, allerdings liegt der aktuelle Metascore bei respektablen 74 (PS4) und 72 (Xbox One & PC) Punkten.

Die PC-Community kann sich die Demo ab sofort über Steam herunterladen und spielen, darüber hinaus kann das Spiel aktuell bis zum 12.Juni vergünstigt über Steam erworben werden. Ganze 40% entfallen bis zu diesem Zeitpunkt, sodass ihr die Standard-Version bereits für 23,99€ eurer Steam Bibliothek hinzufügen könnt, nach dem Ablauf der Frist ist der Titel wieder zum Standard Preis von 39,99€ erhältlich.

In der Demo Version wird euch eine Tutorial-Mission geboten. Die Demo wird zudem am 09.Juni 2017 für die Xbox One und am 12.Juni 2017 für die Playstation 4 veröffentlicht. Unterhalb des Artikels haben wir für euch den Accolades Trailer eingebunden.