Overkill’s The Walking Dead: Ein fünfter Charakter bestätigt

Im kommenden Zombie-Koop-Survival-Shooter „Overkill’s The Walking Dead“ wurde stets nur über vier Charaktere gesprochen, doch wie das englischsprachige Official Xbox Magazine sich nun bestätigen ließ, wurde ein weiterer Charakter bekannt. Bei dem noch unangekündigten Charakter handelt es sich um den Anführer der Gruppe.

Noch im Herbst dieses Jahres soll der Koop-Shooter „Overkill’s The Walking Dead“ für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden, dabei wird man in der Lage sein die Kontrolle über vier unterschiedliche Charaktere zu übernehmen, um zusammen der Zombie-verseuchten Welt Herr zu werden, doch wie man nun einem Artikel des Official Xbox Magazine (via Comicbook) entnehmen kann, wird es noch eine fünfte Person geben, der man im Spiel begegnen wird.

Anderson Banks, so der Name des Charakters, ist der Anführer der Gruppe. Executive Producer Saul Gascon betonte zur Enthüllung: „Der Anführer der Gruppe ist eigentlich Anderson Banks. Er ist in keinem der vier Trailer zu sehen, aber im Grunde dreht sich die ganze Gruppe um diese Person.“ Laut Magazin wird Anderson Banks über ein Lager verfügen, welches er mit der restlichen Gruppe teilt. Leider ist dem Artikel nicht viel mehr Information zu entlocken, auch über den vierten Charakter Heather ist noch wenig bekannt, doch soll sie bald in einem Trailer vorgestellt werden. Overkill betonte lediglich, dass die Reihenfolge, in der die Dinge enthüllt werden, durchaus beabsichtigt ist.