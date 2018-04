Overkill’s The Walking Dead – Charaktertrailer stellt uns Maya vor

Ein frisch veröffentlichter Charaktertrailer stellt uns einen weiteren spielbaren Charakter vor. Die Rede ist von Maya, einer angehenden Ärztin, die im Krankenhaus von der nahenden Zombie-Apokalypse überrascht wird und von da an um ihr nacktes überleben kämpfen muss. Unterhalb des Artikels findet ihr den Trailer.

Publisher Starbreeze hatte im Vorfeld angekündigt einen neuen Trailer zu „Overkill’s The Walking Dead“ zu veröffentlichen. In dem neuen Charaktertrailer stellt man uns den zweiten von insgesamt vier spielbaren Charakteren des kooperativen First-Person-Shooters „Overkill’s The Walking Dead“ vor. Demnach wird man in den nächsten Wochen mit zwei weiteren Charaktertrailern rechnen können, bis man erstes Gameplay Material zu sehen bekommt. Eines ist aber mit Sicherheit klar, sollte das fertige Spiel nur einen funken der dichten Atmosphäre aus den Charaktertrailern versprühen, dann erwartet uns ein ganz großer Hit.

Bei Overkill Software entstand auch der hochgelobte und beliebte Koop-Shooter „Payday 2“, womit sicherlich genug Erfahrung im Bereich Koop-Gameplay gesammelt werden konnte. In „Overkill’s The Walking Dead“ müssen sich vier Spieler den Untoten stellen und werden vor die Aufgabe gestellt Vorräte zu suchen, eine Basis zu errichten und diese zu verstärken. Jeder Charakter wird über individuelle Fähigkeiten verfügen, womit vom jedem Spieler eigenständige Aufgaben abverlangt werden. Zudem wird jeder Charakter eine originelle ausgearbeitete Hintergrundgeschichte besitzen.

„Overkill’s The Walking Dead“ soll im Herbst 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Einen genauen Termin werden wir wohl erst zur E3 spendiert bekommen.