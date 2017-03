Outlast 2 wird am 25.April 2017 veröffetnlicht

Red Barrels die Entwickler hinter dem preisgekrönten Outlast aus dem Jahre 2013, verkündeten heute den Erscheinungstag ihrer Fortsetzung Outlast 2. Das Survival Horror Spiel soll am 24.April 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.

Welcome to Temple Gate. Outlast 2 will be available digitally on PC, XBOX One and Playstation 4 on April 25th. pic.twitter.com/EFzYowzhay

— Red Barrels (@TheRedBarrels) March 6, 2017