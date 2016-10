Outlast 2 – bestätigt das es deutlich besser auf PS4Pro aussieht

In einem Interview mit den Kollegen bei Playstation Lifestyle (Quelle) äußerte sich Phillippe Morin, seine Zeichens Präsident des Entwicklerstudios Red Barrel, die gerade an Outlast 2 arbeiten, zum erwähnten Titel. Laut seiner Aussagen werden Spieler, die eine Playstation 4 Pro ihr eigen nennen einen duetlich Gewinn an Qualität im Spiel bemerken. Sowohl die Texturauflösung, als auch viele Details werden deutlich besser sein. Auch die Licht und Schatteneffekte werden auf der PS4Pro spürbar besser aussehen.

Morin betonte allerdings das man die klassische PS4 Version dafür nicht vernachlässige werde. Man wolle zwar die Vorteile der PS4Pro nutzen oder keinesfalls alle anderen Kunden vor den Kopf stoßen. Damit ist Outlast 2 aber das erste Spiel dessen Entwickler sich dazu bekennen das ihr Spiel auf einer PS4Pro deutlich besser aussehen wird. Es gibt zwar eine ganze Liste an Spielen die auf PS4Pro Vorteile bieten sollen, allerdings haben wir einiges davon schon gesehen und bei den meisten gab es optisch so gut wie keinen Unterschied.

Outlast 2 entführt euch im kommenden Jahr in die Abgründe der menschlichen Psysche. Outlast 2 wird euch wie damals schon der erste Teil an die Grenze bringen und im Horror und in Angst versinken lassen (wenn alles glatt geht). Natürlich hoffen wir auch auf ein PSVR Support, aber davon wirde bisher noch nicht gesprochen. Na!? Wen gruselts von euch schon?

