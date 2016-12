Orcs Must Die! Unchained knüpft mit neuem Update am Flair der Vorgängerteile an

Über Orcs Must Die! Unchained Orcs Must Die! Unchained katapultiert das Spielerlebnis beim preisgekrönten Orcs Must Die! eines Action-Tower-Defense-Games in eine neue Multiplayer-Dimension. Aber werde nicht übermütig, denn es steht mehr auf dem Spiel als jemals zuvor. Die Fallen sind brutaler und deine Widersacher blutrünstiger. Also zeig deine Zockerskills und verbünde dich mit den besten Orkmetzlern, die du finden kannst. Orcs Must Die! Unchained spielt in der bekannten Welt seiner humorvollen Fantasy-Vorgänger. Einige Jahre nach dem Storyfinale von Orcs Must Die! 2 entdeckte man Dutzende neue Rifts und Welten. Viele Helden kamen von nah und fern und riskierten sogar einen Krieg, um die magischen Portale zu erobern. Seit Orcs Must Die! 2 sind War Mage und Sorceress damit beschäftigt, den einst mächtigen Orden wiederaufzubauen. Einst waren ihre Gegner hirnlose Horden, die schon zweimal von den Beiden besiegt wurden. Doch nun werden ihre neuen Feinde, die Unchained, als organisierte Armee von anderen mächtigen aber bösartigen Helden angeführt. Orcs Must Die! Unchained ist als kostenfreier Download für PC erhältlich.