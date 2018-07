Optimus Prime kommt nach Bottropp

Nachdem wir euch gestern von den Prime Konterangeboten erzählt haben die eigentlich nur gegen Amazon schießen sollten, erreicht uns heute die Mitteilung das die Autobots die Meldung gelesen haben und auf dem Weg sind!

In der Zeit vom 20 bis 22. Juli machen sie dabei halt in Bottropp Kirchellen im Movie Park, Deutschlands Familien Freizeitpark Nummer Eins. Hier können große und kleine Besucher den aufwendig gestalteten PETERBILT 386 Truck im Optimus Prime Design bewundern. Die Detailgetreue Optik sorgt auf jeden Fall für Aufsehen.

Natürlich erwarten Besucher neben dem Anführer der Autobots auch neue Produkte aus dem Hause Hasbro, die die Transformers Marke, die in den letzten Jahren wieder massiv an Einfluss gewonnen hat, nicht zuletzt durch die großartigen Kinofilme, mit Lizenzprodukten weiter voran bringen soll. Neben Optimus Prime wird es aber auch weitere Highlights wie zum Beispiel Transformers Karts geben mit denen sich die Kleinsten ans Steuer ihrer Lieblings Transformers setzen können. Jede Menge Spaß und Action erwarten euch in Bottropp. Mehr Infos dazu gibt es auf Transformerstour.de