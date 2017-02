Open Beta zu For Honor folgt

Die Closed Beta zu For Honor ist noch gar nicht so lange her, denn interessierte Spieler hatten die Gelegenheit das Spiel auf dem System ihrer Wahl – PS4, Xbox One oder PC – vom 27.Februar 2017 bis zum 30.Februar 2017 zu spielen. Jetzt kündigte Ubisoft eine offene Beta für For Honor an. Das ist sicher eine erfreuliche Nachricht für alle Spieler, die nicht die Gelegenheit bekommen hatten die Alpha- oder Betaphase testen zu können.

Die Open Beta findet vom 09.Februar bis zum 12.Februar statt und jeder interessierte bekommt so noch einmal die Möglichkeit das Spiel kurz vor dem Erscheinungsdatum zu testen. Das Spiel könnt ihr dann wieder auf dem System eurer Wahl laden und ausgiebig testen.

For Honor soll am 14.Februar für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht werden. Unterhalb der Zeilen könnt ihr euch den Ankündigungstrailer für die Open Beta zur Gemüte ziehen.

