Online Casino Games – Eine persönliche Anmerkung!

An dieser Stelle möchte ich mal einen etwas persönlicheren Artikel schreiben. Ihr habt sicherlich bemerkt das wir mittlerweile hin und wieder Artikel mit Bezug zu online Casinos schreiben. Das hat natürlich mehrere Hintergründe. Zum einen ist ein online Casino natürlich auch eine Art Videospiel, hat also durchaus seine Daseinsberechtigung auf unserer Seite, zum anderen sind Casino Spiele natürlich auch eine Einnahme Quelle. Natürlich bringen viele Anbieter ständig neue Casinospiele heraus, aber wir können natürlich nicht alle vorstellen, nur bei wichtigen Anbietern wie 888Casino können wir gerne mal über neue Roulette oder Black Jack Varianten berichten. Wir können natürlich nicht jedem einzelnen neuen Casinospiel nachgehen, aber hin und wieder lohnt es sich doch einmal einen Blick zu riskieren.

Da ich selbst nun aber auch ein Leidenschaftlicher Pokerspieler bin, ok zugegeben kein besonders guter, aber ein Leidenschaftlicher ist das Thema für mich persönlich komplett ohne jedwede Berührungsangst zu sehen. Ich mag auch Automatenspiele und zocke auch gerne mal, wenn wir eine Pizza oder Gyros holen gehen eine Runde am Spielautomaten. Oftmals freue ich mich dann wenn ich das Essen gratis habe, weil ich gerade mal wieder eine kleine Serie abgeräumt habe. Als Spardose wollte ich auch schon immer mal einen Spielautomaten in meine Wohnung hängen, aber ganz ehrlich… es hapert am Platz. Egal wo ich so ein Ding hin hängen könnte wäre es mehr oder minder im Weg. Schade eigentlich, ich würde Automatenspiele jederzeit, jedem, blackjack casino online vorziehen.

Es ist aber eigentlich weniger von Belang ob es gerade um online Roulette geht, Blackjack online oder andere Casino Spiele, die Frage ist eigentlich wie akzeptiert diese Dinge mittlerweile sind. Für mich selbst, wie ich schon erwähnt habe, gibt es da keine Berührungsängste. Ich bin nicht gefährdet in irgendeiner Form in eine Sucht zu gleiten und bin auch der Meinung das viele Casino Spiele wie Roulette online zum Beispiel weniger Spaß machen. Wenn ich Roulette spielen will, dann spiele ich das in einem Casino, einem echten Live Casino, nicht online. Es gibt nun einmal Spiele die von der Atmosphäre eines echten Spielcasinos profitieren. Dazu gehören Roulette und Blackjack ganz ohne Frage. Poker hingegen, vor allem für Anfänger ist online ja deutlich einfacher und besser.

Ich möchte aber zu dem Punkt zurück kommen an dem ich die Frage stellen muss was ihr von Casino Spielen haltet? Spielt ihr selbst am PC oder am Handy Casino Games oder seid ihr eher der Meinung das diese Geschichten einfach nur nerven!? Vielleicht haltet ihr Online Casinos aber auch für deutlich bedenklicher als einfach nur nervig? Mich interessiert ob ihr solchen Themen/Spielen offen gegenüber steht. Vielleicht gehört ihr aber zu den Menschen denen dieses Thema eigentlich komplett am Gluteus Maximus vorbei geht!? Wir wollen es von euch wissen und vor allem wollen wir wissen welcher Meinung ihr seid, ob euch solche Artikel und/oder solche Banner bei uns stören oder ob ihr damit keinerlei Probleme habt…

Erzählt uns wie ihr darüber denkt…