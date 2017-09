Offizieller Launch-Trailer zu Forza Motorsport 7 veröffentlicht

Anfang Oktober, genauer gesagt am 03.Oktober 2017, werden Publisher Microsoft und das Entwicklerteam von Turn 10 ihre beliebte Rennspiel-Simulation „Forza motorsport 7“ veröffentlichen und passend hierzu hat man bereits jetzt den Launch Trailer veröffentlicht, welchen ihr euch unterhalb des Artikels ansehen könnt. Wer sich übrigens zum Kauf der Ultimate Edition entscheidet, kann sogar schon am 29.September auf den Rennpisten starten.

Der neuste Ableger der Reihe wird simultan für die Xbox One und PC veröffentlicht. Laut offiziellen Angaben können sich Besitzer eines leistungsstarken PCs und einer Xbox One X besonders freuen, denn dann soll „Forza Motorsport 7“ erst recht glänzen. Native 4K und butterweiche 60FPS werden nur mit diesen beiden Voraussetzungen möglich sein.

Darüber hinaus weisen Microsoft und Turn 10 auf die Tatsache hin, dass die Demo-Version von „Forza Motorsport 7“ heute Abend ab 19 Uhr sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One zur Verfügung gestellt wird. „Ihr könnt in drei verschiedenen Renn-Szenarien mächtig aufs Gaspedal treten und ganz nebenbei die geballte Vielfalt der Rennsimulation erkunden. Das Vorzeige-Auto aus ‚Forza Motorsport 7‘ – der Porsche 911 GT2 RS – garantiert Nervenkitzel auf Strecken in Dubai oder dem Jebel Hafeet Pass, einer der bekanntesten Strassen der Welt“, so die Verantwortlichen zur Demo.