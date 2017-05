Offener Brief an Cannes und alle Kinobetreiber

Hallo Leute,

ich muss heute mal ein bisschen Ärger loswerden. ich habe gerade die Abendnachrichten geschaut und folgte einem Beitrag über die Internationalen Film Festspiele in Cannes. Hier wurden wieder viele Filme prämiert, darunter in diesem jahr ein Film, der so gut wie garnicht im Kino läuft da es eine reine Netflix Produktion ist. Hier regt man sich extrem auf, vor allem weil gerade netflix sich losgesagt hat von der üblichen Praxis in eine Gemeinschaftskasse einzuzahlen aus der neue Filmprojekte gefördert werden. Filme die nicht in den französischen Kinos laufen sollen ab dem kommenden Jahr nicht mehr eingeladen werden. Der Grund: Die Verkaufszahlen in den Kinos sind sowieso Rückläufig und Portale wie Netflix werden immer größer und halten natürlich das klassische Kino davon ab Gewinn zu machen, so zumindest die Stimmen aus Cannes.

Jetzt ist mir der Kragen geplatzt. Als man ernsthaft vermeldete das Online Portale das Kinogeschäft zerstören würden, es wurden ein paar Leute eingeblendet die man gefragt hatte, die lieber zuhause bleiben auf dem Sofa, konnte ich nicht mehr anders und musste meinem Ärger Luft machen. Das tue ich gerade!

Ich bin selbst leidenschaftlicher Kinogänger. Ich habe mehr als 6 Jahre meines Lebens damit verbracht jedes, aber wirklich jedes Wochenende 1-2 mal ins Kino zu gehen. Ich habe die Karten mal gesammelt und hatte einen riesigen Stapel mit Filmen die ich gesehen hatte. Aber heute ist Kino etwas das mir gelinde gesagt einfach zu teuer geworden ist. Damals habe ich zwischen 9 und 12 Mark bezahlt um einen Kinofilm zu sehen, ich glaube der letzte Preis war 14 Mark (Heute 7 Euro). Mittlerweile will das gleiche Kino von mir 14,70,- Euro haben, ein Aufschlag von 100% in etwa 12 Jahren. So jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind eine klassische Familie mit 2 Erwachsenen und einem Kind, dann kostet das mal eben: 2×14.70,- Euro plus einmal 11,70 Euro. Oh der Film hat einen „Filmzuschalg“ kostet nochmal 1 Euro pro Person mehr, will man ihn dann noch in 3D schauen kommen nochmal 2 Euro je Person dazu. Wir sind also bei 50,10 Euro Eintritt. Damals hätte ich dafür, wenns nicht gerade die 20 Uhr Vorstellung am Freits/Samstag wäre vielleicht 21 Euro bezahlt, klar ohne 3D aber sowas wie einen Filmzuschlag gab es damals auch nicht. Damit sind wir dann schon bei mehr als 100% Zuschlag. Hinzu kommt natürlich das man im Kino Poppcorn haben möchte, Vielleicht ein Getränk, man darf ja eigenes mittlerweile nicht mehr mit rein nehmen, dann sind wir anstatt bei 50,10,- Euro schon schnell mal bei 40-45 Euro (3x Poppcorn, 3x Softdrink) also knapp 100 Euro für 3 Mann, einmal kurz ins Kino…

Da frage ich mich wieso überhaupt noch jemand ins Kino geht bei solchen Preisen. Also ich bin ehrlich, ich verdiene gut, aber solche „Eskapaden“ wären bei mir nicht drin. Für eine Bluray zahle ich 15 Euro. 3 große Tüten Poppcorn vielleicht 6 Euro wenns teuer wird, Pappeimer dafür gibts bestimmt für 1-2 Euro bei E-Bay (ich habe nicht geschaut). Dann bestelle ich Pizza vorher und bin mit 20 Euro dabei. Ich kann den Film pausieren wenn ich aufs Klo muss, habe meinen Kühlschrank hier und bin mit 41 Euro und 3 Personen mit Abendessen, Getränken und Poppcorn dabei und kann den Film so oft schauen wie ich will…

Dazu spare ich mir noch das Benzin für die knapp 30 Kilometer hin und 30 Kilometer zurück bis in nächste brauchbare Kino, habe keinen Parkplatzstress und handele mir auch keine zerkratzte Autotüre ein, weil die Parkplätze im Parkhaus vom Kino so eng wie möglich sind, damit genug Autos rein passen.

Sorry bei sowas meckern Kinobetreiber? Filmhersteller, Festivalbetreiber wirklich noch über sinkende Kinoumsätze?

Als Vielschauer kann ich zwar im Kino ein Abo kaufen und mir ALLE Filme für 22,50,- Euro/Monat anschauen. Aber mit 3 Personen bin ich hier bei 67,50,- ohne Poppcorn und/oder Getränke, Spritt und so weiter und das jeden Monat, selbst wenn ich im Urlaub bin oder mal gerade nichts läuft das mich interessiert, ich keine Zeit habe oder sonst irgendetwas dazwischen kommt.

Liebe Kinobetreiber…. fragt euch mal warum keiner mehr zu euch kommt, warum Kinosääle immer öfter leer bleiben und Vorstellungen sich kaum noch tragen! Der Service wird immer weniger, Portionen immer kleiner und das Kino immer unattraktiver. Klar ihr habt tolle Sessel und einen Bombensound, den ich hier zu hause zwar auch habe, aber mit Rücksicht auf die Nachbarn nur am Kopfhörer genieße. Also ganz ehrlich…. wer sich beschwert das weniger Leute ins Kino gehen und Onlinedienste lieber selbstständig produzieren, der sollte sich mal Fragen warum Amazon für 50 Euro im Jahr kostenlosen Versand inkl. Videostreaming anbieten kann und Netflix sogar UHD Streaming für 12 Euro im Monat ermöglicht. Zweimal ins Kino und ich habe fast ein Jahresabo bei Netflix raus, ein drittes Mal und ich habe noch Amazon Prime dazu….

Sorry liebe Kinobetreiber, bei euch ists schöner und beeindruckender, aber ich war seit Jahren nicht mehr im Kino…. obwohl… nach mehr als 200 Filmen die ich im Kino gesehen habe war ich schon drin, aber bei euren Preisen bin ich schon aus 3 Kinos wieder raus…

euer ehemaliger guter Kunde…