Offene Beta zu „Metal Gear Survive“ gestartet

Ab sofort können sich Playstation 4 und Xbox One Besitzer in das Survival-Actionspiel „Metal Gear Survive“ stürzen und im Rahmen einer offenen Beta ausgiebig testen. Zur Verfügung stehen den Spielern einige Missionen aus dem Hauptspiel. Unterhalb des Artikels findet ihr die aktuellsten Videos zum Titel.

Konami hat eine offene Beta Phase auf der Playstation 4 und Xbox One gestartet. Somit können interessierte Spieler den gut 8,3 Gigabyte großen Beta-Client herunterladen und mit Freunden, anderen Spielern oder aber auch alleine spielen. Die offene Beta von „Metal Gear Survive“ soll vom heutigen Tag, dem 18.Januar 2018, bis zum 21. Januar 2018 laufen. Spieler können sich in einer Gruppe von bis zu vier Leuten zusammenschließen zwei Level (Zerstörte Basis, Verlassene Mine) sowie drei unterschiedliche Missionen testen, wobei der erzielte Fortschritt nicht in die Vollversion übernommen wird. Allerdings werden Teilnehmer der Beta einige Belohnungen für das Hauptspiel freispielen können. Dabei handelt es sich um ein FOX HOUND-Namensschild, einen Metal-Gear-REX-Kopf und ein Bandana. Den Beta-Client könnt ihr euch in dem jeweiligen Store kostenlos herunterladen.

„Metal Gear Survive“ soll am am 22. Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.