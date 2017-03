Oculus präsentiert neue VR Titel für Gear VR und PC

gute Nachrichten für VR-Fans: Oculus von Facebook hat auf der GDC insgesamt sechs Titel für Oculus Touch und Gear VR angekündigt.

Präsentiert wurden Blade & Soul: Table Arena, Brass Tactics, From Other Suns und The Mage’s Tale für die Touch-Controller und Augmented Empire und Term1nal für Gear VR.

Genauere Termine folgen.

Das sind die Spiele für Oculus Touch:

Blade & Soul: Table Arena

In Blade & Soul: Table Arena verbindet NCSoft das Sammelkartenspiel- und Echtzeit-Strategie-Genre.

Brass Tactics

Hidden Path Entertainment freut sich, das Echtzeit-Strategiespiel Brass Tactics vorzustellen. Das Spiel hat sowohl einen PvP- als auch einen Koop-Modus.

From Other Suns

Gunfire Games präsentiert mit From Other Suns einen First-Person-Shooter. Es ist der bereits vierte VR-Titel der Entwickler.

The Mage’s Tale

Das The Bard’s Tale-Universum wird in The Mage’s Tale VR-fähig gemacht. Entwickler inXile Entertainments präsentiert einen Dungeon Crawler.

Das sind die Spiele für Gear VR:



Augmented Empire

Coats Softwares Augmented Empire ist ein erzählerbasiertes Strategie-RPG.

Term1nal

In Term1nal vereint der Entwickler Force Field VR First-Person Puzzle-Solving mit Third-Person-Stealth.

Leider liegen uns zu den letzteren beiden Titeln noch keine genaueren Infos vor.

