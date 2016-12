Oculus gibt neues Lineup für Touch bekannt

Nachdem eine uns sehr gut bekannte Seite (Chip) gestern noch getitelt hat das VR mittlerweile schon tot wäre und versucht hat VR schlecht zu machen, vor allem weil es ja keinerlei Spieletitel gäbe wollen wir an dieser Stelle doch gerne mal eine Pressemitteilung mit euch teilen, die wir eigentlich ignoriert hätten, da sie nicht zu unserem Schwerpunktthema gehört. Klar ist Oculus Rift interessant, genauso wie HTC Vive aber wir sind eine Konsolenseite. Tortzdem wollen wir euch auf dem laufenden halten was die anderen VR Geräte angeht. Hier also die Meldung:

Oculus von Facebook freut sich bekannt zu geben, dass zum Verkaufsstart von Touch, am 6. Dezember, 53 Titel zur Verfügung stehen werden. Diese Titel wurden speziell für das VR-Erlebnis entwickelt und bringen Nutzern durch Einbindung der eigenen Hand-Präsenz ein neues Maß an Immersion.

Von der intensiven Freeclimbing-Erfahrung The Climb, über den Western-Saloon-Multiplayer-Shooter Dead and Buried, bis hin zu packenden Magier-Duellen mit The Unspoken, bietet Touch für jeden Geschmack das Passende.

Toybox ebenfalls zum Launch erhältlich

Zum Verkaufsstart von Touch wird außerdem die beliebte Toybox-Demo erhältlich sein. Nutzer können in diesem Mehrspieler-Erlebnis gemeinsam in einer Art virtuellem Sandkasten miteinander interagieren. Toybox eignet sich hervorragend dafür, die Möglichkeiten sozialer Interaktion in VR zu erleben. Gemeinsames Feuerwerk, Panzerschlachten in Schwerelosigkeit und unzählige Gadgets, die darauf warten, mit einem Freund ausprobiert zu werden – All das erwartet die Nutzer in der Toybox.

Launch-Titel für Oculus Touch

Arizona Sunshine, Vertigo Games

Bigscreen Beta, Bigscreen

Carneval Games VR, 2K Games

The Climb, Crytek

Cosmic Trip, Funktronic Labs

CRANGA!: Harbor Frenzy, HandMade Game

Dead and Buried, Oculus Studios

Dead Hungry, Q-Games

DEXED, Ninja Theory

Dig 4 Destruction, COLOPL, Inc.

Enigma Sphere, YOMUNECO

Fantastic Contraption, Northway Games

Final Approach, Phaser Lock Interactive

Fly to KUMA MAKER, COLOPL, Inc.

Fruit Ninja VR, Halfbrick Studios

Galaxy Golf, Liftoff Labs

The Gallery Episode 1: Call of the Starseed, Cloudhead Games

Gary the Gull, Limitless Ltd

Grav|Lab: Gravitational Facility Testing & Observations, Mark Schramm

HoloBall, TreeFortress

Home Improvisation: Furniture Sandbox, The Stork Burnt Down

I Expect You To Die, Schell Games

Job Simulator, Owlchemy Labs

Kingspray, Infectious Ape

Medium, Oculus

Music Inside, Reality Reflection

NBA 2KVR Experience, Visual Concept/2K

Ocean Rift, LlÅ·r ap Cenydd

Oculus First Contact, Oculus Studios

Pierhead Arcade, Mechabit Ltd

PLANNES, Tricol

Please, Don’t Touch Anything, Escalation Studios

Pro Fishing Challenge VR, Opus

Proton Pulse Plus, Justin Moravetz

Pulsar Arena, Justin Moravetz

Quar: Battle for Gate 18, Steel Wool Games

Quill beta, Oculus Story Studio

Rec Room, Against Gravity

Rescuties VR, mode of expression, LLC

Ripcoil, Sanzaru Games, Inc.

Serious Sam VR: The Last Hope, Croteam VR

Space Pirate Trainer, I-Illusions

Sports Bar VR, Perilous Orbit

Super Kaiju, Directive Games

Superhot VR, SUPERHOT Team

Surgeon Simulator: Experience Reality, Bossa Studios

theBlu, Wevr, Inc.

Toybox, Oculus Studios

The Unspoken, Insomniac Games

Viral EX, Fierce Kaiju

VR Sports Challenge, Sanzaru Games, Inc.

Windlands, Psytec Games Ltd

ZR: Zombie Riot, PlaySide VR

Das ist allerdings erst der Anfang. Viele weitere Titel, die sich speziell für Touch in Entwicklung befinden, werden 2017 im Oculus Store verfügbar sein. Darunter unter anderem Robo Recall, Lone Echo, Arktika.1 und Giant Cop: Justice Above All.

Vorbesteller der Touch-Controller erhalten zusätzlich zu First Contact, Dead and Buried, Medium und Quill außerdem noch kostenlosen Zugang zu The Unspoken und VR Sports Challenge.

Soviel dann zu „VR ist tot“… Wir denken das Lineup ist beeindruckend und ganz ehrlich!? Ein VR Handschuh ist auch für Konsolen schon unterwegs. Wir haben da auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen so einiges leuten hören. Natürlich nichts offizielles und teilweise nur Fetzen die abgebrochen sind sobald man bemerkt hat das wir alles mitbekommen haben, aber da tut sich sicherlich noch was…

