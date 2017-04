„Nobunaga´s Ambition: Taishi“ für Playstation 4, Nintendo Switch und PC angekündigt

In der aktuellen Weekly Famitsu kündigte der Publisher Koei Tecmo den Strategie-Titel „Nobunaga´s Ambition: Taishi“ für Playstation 4, Nintendo Switch und den PC an. Die Entwickler wollen den Willen eines jeden Kriegsherren in den Mittelpunkt stellen.

Leider war es auch schon an Neuigkeiten zum Titel. Weitere Informationen folgen in der Donnerstags Ausgabe der Weekly Famitsu. Mit „Nobunaga´s Ambition: Taishi“ wird bereits der 15. Ableger der erfolgreichen Strategiereihe veröffentlicht. Wann der Titel erscheinen soll ist ebenfalls noch unbekannt, aber da die letzten Ableger ihren Weg in den Westen fanden, kann man auch hierzulande fest mit einer Veröffentlichung rechnen.

Für alle die mit der Spielreihe nichts anfangen können, denen haben wir einen Gameplay Trailer des letzten Ablegers „Nobuna´s Ambition: Sphere of Influence“ unterhalb des Artikels eingebunden.

