No Mans Sky Next PS4 Update verschiebt sich? Entwickler entschuldigt sich

Heute ist der Tag der Tage, nach langem hin und her soll das stark kritisierte No Mans Sky nach vielen Patches, Updates und Verbesserungen, Bug Fixes und Upgrades die angekündigten Funktionen bekommen. Ein Multiplayer, stark verbesserte Action und Optik, ein Third Person Modus und vieles mehr sollen uns begeistern. Leider scheint es Probleme zu geben.

Entwickler Shean Murray meldete sich bereits im Vorfeld zu Wort und entschuldigte sich für die vielen Probleme und Fehler die im Vorfeld für Schwierigkeiten gesorgt hatten. Bereits gegen 13:30 Uhr am heutigen Tag ging das Update auf dem PC Live, die PS4 Versionen sei in der Einreichung und wäre in Kürze verfügbar gab man bekannt. Bis jetzt ist allerdings noch kein Update Live. Ein offizielles Update Event soll um 17:00 Uhr beginnen, obwohl der Patch für 15:00 Uhr angekündigt war.

Für viele Spieler wird es allerdings, spätestens aufgrund der erwarteten Downloadgröße von etwa 12-15 GB, zu einem Problem werden das Spiel heute überhaupt noch zu spielen. Als PS4 Spieler bleibt uns vorerst nur abwarten und hoffen das sich langsam aber sicher etwas tut…

Freut ihr euch auch schon auf No Mans Sky Next oder habt ihr das Spiel längst abgehackt?

***** 24.07.2018 ***** Update zum Releasestand!