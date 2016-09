No Mans Sky: Content Update auf dem Weg

Aktuell ist No Mans Sky ja ein Titel der totgelobt worden ist. Am anfang haben uns die Macher von Hello Games riesig Lust auf das Spiel gemacht, konnten aber im Endprodukt lange nicht abliefern was vorher versprochen worden ist. Trotzdem hat uns das Spiel bisher sehr gut gefallen, vor allem auch weil wir ein eigenes Verständniss von solchen Dingen haben… zu schnell werden Spiele mit Details angepriesen, die dann leicht verändert berichtet werden, leicht verändert woanders aufgenommen und nochmal falsch interpretiert irgendwo anders Sensation angepriesen werden… siehe Watchdogs.

Wie jetzt allerdings herausgekommen ist wird No Mans Sky ein Content Update bekommen. Mit der Vermutung neue Musik zu hören wendete sich ein Spieler an das Team von Hello Games. Paul Weir, Audio Director bei Hello Games antwortete daraufhin via Twitter das es keine neue Musik geben würde, die wäre erst für das Content Update geplant.

Nun ist das leider noch nicht wirklich viel, aber so viel steht fest: Es wird ein Content Update geben. Ob das dem angeschlagenen Spiel wieder zu neuem Erfolg verhelfen kann bleibt offen…

Spielt ihr noch No Mans Sky?

Gefällt mir: Gefällt Lädt…