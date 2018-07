Nippon Ichi kündigt The Cligula Effect:Overdose an

Manche Menschen würden alles tun, um vor den Problemen des Lebens davonzulaufen. In The Caligula Effect: Overdose wird die Grenze zwischen Fakt und Fiktion verwischt, wenn Menschen aus der realen Welt in ein wunderschönes Reich namens Mobius flüchten. Von einem empfindungsfähigen Vocaloid-Programm namens μ (Mu) erschaffen, verwandelt Mobius alle seine Bewohner in Gymnasiasten und ermöglicht es jedem Individuum, sein eigenes „ideales Selbst“ in diesem Bereich zu erschaffen. Wenn Sie sich jedoch an Fragmente von Erinnerungen aus der realen Welt erinnern, erkennen Sie, dass etwas nicht stimmt …

Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer hier an. Mit einer Überdosis an neuen Features wie brandneuen Story-Inhalten, einer neuen spielbaren Protagonistin, neuen Charakteren und Feinden sowie einer Überarbeitung der Benutzeroberfläche, ist The Caligula Effect: Overdose das ultimative Spiel, das du 2019 in die Hände bekommen möchtest, so wollen es zumindest die Entwickler.

The Caligula Effect Overdose erscheint im Frühjahr 2019 und wird für PS4, XB1, Nintendo Switch und PC erscheinen!