Nioh präsentiert sich im frischen Gameplay Trailer

Während eines Livestreams aus Tokyo hat Koei Tecmo einen Story Trailer und einen Gameplay Trailer zum PS4 exklusiven Action Rollenspiel Nioh gezeigt. Präsentiert wurde das Material von Team Ninja´s Game Director Fumihiko Yasuda.

Der Story trailer zeigt die erste Begegnung zwischen dem Protagonisten William und dem historischem Charakter Tokugawa Ieyasu. Ein weiterer historischer Charakter namens Hattori Hanzo wird ebenfalls im Trailer eingeführt und begleitet William auf seiner Reise durch das von Dämonen verseuchte Japan. Wenn ihr euch wundert warum William im Video selbst in der japanischen Version englisch spricht, so hängt dies mit Williams Herkunft zusammen, denn er kommt aus dem Westen.

Im Gameplay Trailer sehen wir William in der Crimson-Master Ausrüstung, die allen Digital Deluxe Edition käufern zur Verfügung gestellt wird. Unser Held muss sich diversen Kämpfen stellen, bis er schließlich beim Stage Boss, einem Frosch-artigen Dämonen namens Ohgama, ankommt und diesen zur Strecke bringen muss. Yasuda spielt hier übrigens selbst und stellt euch den Game Part live vor, in welchem er am Ende leider von Ohgama besiegt wird. Seht es euch am besten selbst an.

Nioh erscheint am 08.Februar 2017 exklusiv für die PS4.

