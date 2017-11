Nintendo Switch-Version von „The Elder Scrolls V Skyrim“ im Grafikvergleich

Am 17.November 2017 wird das Fantasy-Rollenspiel „The Elder Scrolls V Skyrim“ auch für Nintendos Switch erscheinen und passend zum nahenden Release wurde nun ein Video veröffentlicht, welches aufzeigen soll, was die die Umsetzung auf Nintendos neuer Hybrid Konsole grafisch auf dem Kasten hat. Das Video findet ihr unterhalb des Artikels.

Neben dem Hauptspiel werden auch alle verfügbaren Erweiterungen mit an Bord sein, zudem können sich Switch Spieler auf exklusive Inhalte freuen, wie zum Beispiel das Meisterschwert aus „The Legend of Zelda“. „Das legendäre Open-World-Abenteuer, das dir die Freiheit lässt, zu sein, wer du sein möchtest, und zu tun, was du tun willst, gibt dir nun auch die Freiheit zu spielen, wo und wann du willst – ob zu Hause auf dem Fernseher oder unterwegs. The Elder Scrolls V: Skyrim für Nintendo Switch enthält brandneue, exklusive Funktionen wie die Bewegungssteuerung für den Kampf und zum Schlösserknacken, Outfits und Ausrüstung aus der The Legend of Zelda-Reihe und Kompatibilität mit amiibo (separat erhältlich)“, so die Entwickler.