Nintendo Switch – Review und Fazit

Die Nintendo Switch war ohne Frage eine der großen Hoffnungen in diesem Jahr. Wir waren natürlich auch ganz vorne mit dabei und hatten die Switch sofort vorbestellt, als wir die Chance dazu hatten. Wir haben die Konsole ausgiebig getestet und sind zu einem Urteil gekommen. Das wollen wir euch im Detail in diesen Zeilen ein wenig näher bringen. Wir haben uns lange damit beschäftigt und uns dieses Review nicht sonderlich leicht gemacht. Eigentlich sollte man ja meinen das ein guter, alter Nintendo Fan seine helle Freude an einer neuen Konsole haben würde, aber das ist leider weit gefehlt. Die Nintendo Switch, soviel darf ich an dieser Stelle schon verraten habe ich mittlerweile wieder verkauft und damit einen anderen Nintendo Fan sehr glücklich gemacht.

Ein wenig unfreiwillig hatte ich in den letzten Wochen ein bisschen viel Zeit mich mit neuen Konsolen und spielen zu beschäftigen. Gesundheitlich ging es mir nicht so unheimlich gut, also kommt das Review hier vielleicht auch etwas verspätet. Dafür muss ich mich an dieser Stelle entschuldigen, aber es ging leider nicht anders. Dennoch habe ich mich der Switch angenommen und sie auf Herz und Nieren geprüft und dabei viele interessante Entdeckungen gemacht.

