Nintendo Switch – offizielle Details bekanntgegeben

In der Nacht ist die komplette Präsentation der Nintendo Switch gelaufen. 5 Uhr Ortszeit wurde der Stream in Deutschland übertragen. Natürlich könnt ihr die ganze Präsentation nochmal anschauen falls ihr geschlafen habt, was nur allzu verständlich gewesen wäre. Unter dem Video fassen wir die wichtigsten Rahmendetails zur Konsole für euch zusammen.

Nintendo Switch

Erscheinungstermin – 03.03.2017

Regionalcode Hardware – nein! Alle Konsolen sind gleich!

Regionalcode Software – Größtenteils Nein

Prozessorhersteller – NVidia

Akkulaufzeit Mobilteil – 2,5-6 Stunden (Mit dem neuen Zelda zum Beispiel 3 Stunden)

Preis – für 329,99,- kann die Nintendo Switch vorbestellt werden

Eingebaute Techniken – NFC für Amibos, Infrarot Bewegungskamera

internes Netzwerk – Bis zu 8 Konsolen gleichzeitig

externes Netzwerk – Smartphone App im laufe des Jahres

Online Funktionen – über neues Nintendo Netzwerk (zum Launch kostenlos)

Online Funktionen – kostenpflichtig ab Herbst 2017

Launch Titel – Zelda Breath of Wild, 1-2-Switch (Partyspiel), weiter Spiele von Drittanbietern

Super Mario Odyssee – Erst Ende 2017

Vorbestellung: Werden ab sofort angenommen





