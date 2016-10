Nintendo NX: Vorstellung möglicherweise kommende Woche

Wieder einmal gibt es Neues zur Nintendo NX, oder sollten wir die neue Nintendo Konsole mittlerweile Nintendo Duo nennen!? So zumindest der aktuelle Name der angeblich bekanntgeworden ist. Von dem was wir bisher wissen wäre der Name allerdings durchaus realistisch! Laut einem australischen Finanzdienstleister wird die Konsole kommende Woche enthüllt. Laut dem Finanzdienstleister „Macquarie Group“ wird der japanische Konsolengigant die Konsole in der kommenden Woche vorstellen.

Allerdings prognostiziert die „Macquarie Group“ einen schlechten Start und stuft die Aktie von Nintendo in ihrer wertigkeit herab. Der Finanzdienstleister geht von einem angekündigten Preis von 300-350 US Dollar aus, was die Nintendo Duo Konsole in direkte Konkurrenz mit Playstation 4 und X-Box One setzt, was natürlich nicht so toll sein dürfte.

Es bleibt aber immer noch abzuwarten was die Nintendo Duo, Codename NX, wirklich sein wird und vor allem womit die Konsole dieses Mal punkten will, aber bei dem gleichen Preis wie die Konkurrenz und bekanntlich schlechterer Leistung muss die NX schon etwas ganz besonderes bieten um noch einen Teil vom Kuchen abbekommen zu können.

Was meint ihr? Was liegt wohl eher unterm Weihnachtsbaum, die PS4 Pro, die X-Box One S oder tatsächlich eine NX?

