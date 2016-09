Nintendo NX – Neue Infos zu Preis und Release

In den letzten Tagen und Stunden kommen immer wieder neue Leaks zur Nintendo NX heraus. Die neue Konosle aus dem Hause Nintendo soll den letzten Infos zur Folge eine Modulare dreiteilige Konsole sein, so zumindest die Infos zur Nintendo NX von einem Foxconn Mitarbeiter. Weiterhin hat Nintendo ein neues Patent angemeldet, das einen ganz eigenen Projektor mit einer speziellen Projektionstechnik beschreibt für die man dann später keine Leinwand benötigen würde (wir berichteten). Jetzt kam von einem Händler eine spezielle Info ans Tageslicht, die allerdings nicht unbedingt sensationell ist.

Händler Tesco hat die neue Nintendo NX mittlerweile gelistet und gibt ein Release dieses Jahr noch an. Nachdem Nintendo bereits verkündet hat das die Wii-U nicht mehr weiter produziert wird ist es recht logisch das Nintendo noch in diesem Jahr auf die neue Konsole bauen will. Hört man sich die ersten Infos von Publishern an scheinen diese auch schon sehr weit zu sein was die Spiele angeht. Weiterhin sollen ja gerüchteweise auch schon die ersten Kontingente der Nintendo NX produziert worden sein, daher auch die Infos von Foxconn.

Preislich soll die Wii-U laut Tesco bei 349,- britischen Pfund, also ca. 400 Euro liegen. Mit 399,- Euro würde die neue Nintendo Konsole dann direkt mit dem gleichen Preis der aktuellen Konsolen ins Rennen gehen., Recht mutig für eine Konsole die hauptsächlich als mobile Konsole punkten soll und Leistungstechnisch hinter der jetzigen Konsolengeneration zurück bleibt. Wir sind aber immer noch gespannt was Nintendo da aus dem Ärmel zaubern will… nach all den Grüchten muss es ja etwas großes werden! Amazon.de Widgets

Gefällt mir: Gefällt Lädt…