Ninja Theory gibt Spielzeit von Hellblade: Senua’s Sacrifice preis

Nachdem gestern erst der Erscheinungstermin für den Action Titel Hellblade: Senua’s Sacrifice enthüllt wurde, machen die Entwickler von Ninja Theory heute wieder von sich reden und geben die Spielzeit des Titels preis. Demnach wird euch das Spiel zwischen sechs und acht Stunden beschäftigen, dies ergab sich aus einer Nachfrage eines Fans über Twitter.

To answer a frequently asked question: We haven't finished balancing the game yet, but we expect a playthrough of #Hellblade to take 6-8hrs.

— NinjaTheory (@NinjaTheory) June 7, 2017