Nickelodeon Kart Racers – Neuer Kart-Racer für PS4, Xbox One und Switch angekündigt

GameMill Entertainment hat den Multiplayer-Kart-Racer „Nickelodeon Kart Racers“ für Xbox One, PlayStation 4 und Switch angekündigt. Erscheinen soll der knallig-bunte Titel bereits im Oktober 2018. Erste Impressionen in Form von Screenshots können wir euch schon heute liefern.

In „Nickelodeon Kart Racers“ werden, wie es der Name bereits vermuten lässt, verschiedene bekannte Nickelodeon-Charaktere hinter das Lenkrad gesetzt. SpongeBob, Teenage Mutant Ninja Turtles, Arnold, die Rugrats und weitere bekannte Charaktere liefern sich hier ein erbarmungsloses Rennen, dabei wird man einen lokalen Multiplayer-Modus mit bis zu vier Spielern bieten und einen Online Modus bieten. Erscheinen wird der Titel am 23. Oktober 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Weitere Features laut Hersteller lauten wie folgt:

Features:

Wähle einen Fahrer aus zwölf der legendärsten Nickelodeon-Serien: SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, Hey Arnold!, Rugrats und mehr

Rennen auf 24 verschiedenen Slimed-gefüllten Strecken einschließlich Bikini Bottom, NYC Kanalisation, Tommy Pickles Haus, Arnolds Schule und mehr.

Koop und lokaler Multiplayer für Non-Stop-Action, welche die ganze Familie lieben wird

Anpassbare Karts mit mehreren Power-Ups und speziellen Angriffen

Team-basierter Koop-Multiplayer. Spieler können verheerende fusionierte Angriffe für jede Menge Spaß ausführen

Slime Overload lässt eure Karts zu Jet-Ski-Racer werden