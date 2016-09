Niantic bestätigt Pokemon Buddy Update

Nachdem wir in den letzten Tagen schon mehrfach berichtet haben das einige Reddit User neue Funktionen in Pokemon Go gefunden haben gibt es jetzt neue Informationen zum kommenden Buddy Update. Zwar ist noch kein Datum für dieses Update bekannt, allerdings einige Details hierzu. Ihr werdet euch in Kürze einen eigenen Buddy aussuchen können, sozusagen euer Lieblingspokemon, das dann an eurer Seite stehen wird. Durch das herumlaufen, wie bei den Eiern, werdet ihr für euren Buddy Bonbons erhalten. Damit lassen sich in Zukunft dann auch seltenere Pokemon mit der Zeit leveln. So kommt ihr dann auch vielleicht mal an die Entwicklung die ihr ansonsten nie geseschafft hättet.

Zusätzlich wird es bei Pokemon Go besondere Belohnungen geben wenn ihr entsprechende Pokemon dabei habt. Wir können uns gut vorstellen das das etwas mit den neuen Rauchsorten in Pokemon Go zu tun haben wird. Die Rauchsorten „cool“,“blumig“ und „scharf“ wurden ja kürzlich erst im Spielecode gefunden.

Welches Pokemon würdet ihr gerne noch weiterentwickeln, oder gehört ihr auch zu denjenigen die ihre Accounts aufgrund von Scanner Apps oder Bots verloren habt? Dann könnt ihr vielleicht euren Pokemon Go Account entsperren lassen. Wie aktuell bekannt wird gibt Niantic einigen Spielern eine zweite Chance!

Die Entwicklercrew bei Niantic hat das Update mittlerweile offiziell bestätigt und meinte es wäre: „just around the corner“, was auf ein sehr sehr baldiges Release hinweist. Ein genaues Datum wollten sie allerdings nicht rausrücken. Allerdings gaben die Entwickler bekannt das es in diesem Herbst noch viel viel mehr neues geben wird. Das werden dann vermutlich die weiteren Funktionen sein. Wir freuen uns schon auf das offizielle einführen der Tauschfunktion bei Pokemon Go. Bereits zu Anfang brach Pokemon Go bereits viele Rekorde.

