Ni no Kuni 2: Test-Wertungen und Launch-Trailer

Kurz vor der Veröffentlichung von Level-5´s JRPG „Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs“ machen Publisher Bandai Namco Entertainment und Entwickler erneut auf den Titel mit einem Launch-Trailer aufmerksam, welchen ihr unterhalb des Artikels findet. Darüber hinaus sind die ersten internationalen Testwertungen veröffentlicht worden, die wir euch in einer Übersicht präsentieren.

Bereits diesen Freitag, den 23.März 2018, werden Publisher Bandai Namco Entertainment und Entwickler Level-5 das sehnlichst von Fans erwartete JRPG „Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs“ für den PC und die Playstation 4 veröffentlichen. Ein Launch-Trailer stimmt bereits heute auf den Titel ein, welcher euch einige Szenen aus dem Spiel und deren Charaktere präsentiert. Zudem sind bereits die ersten internationalen Testwertungen Online. Wie die Testwertungen verdeutlichen, wird bald der nächste großartige Titel in diesem noch frühem Jahr veröffentlicht. Unseren Test zum Spiel könnt ihr ebenfalls bald auf unserer Seite finden.

Testwertungen in der Übersicht:

Polygon – 9/10

GameSpot – 8/10

Hardcoregamer – 4.5/5

Gamesradar – 4.5/5

Destructoid – 7,5/10

Gamingbolt – 9/10

GameInformer – 8/10

PSU – 9.5/10

The Outerhaven – 4.5/5

DualShockers – 10/10

„Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs“ versetzt euch in eine malerische Welt, die ein Königreich namens Katzbuckel in den Mittelpunkt rückt. Darin lebten einst Katzenvolk, Mäusevolk und Menschen in harmonischer Eintracht miteinander. „Nach einem Putsch wurden das Katzenvolk und sein König Evan verbannt. Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom erzählt die Geschichte dieses entthronten Königs, dem es daran lag, sein eigenes Königreich zu errichten und die gesamte Welt zu vereinen“, so Bandai Namco Entertainment zur Hintergrundgeschichte.