Ni No Kuni 2 – Alle Infos + Vorbestellung gestartet…

ab sofort können alle Ni No Kuni Fans ihre Edition von Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs vorbestellen und eine Reise beginnen, die ihre Konsole verzaubern sowie Evan und die Welt von Katzbuckel zum Leben erwecken wird. Um noch mehr Magie in diesem Abenteuer zu erleben, wird es verschiedene Versionen zum Vorbestellen geben:

PlayStation®4:

STANDARD EDITION: Das komplette Spiel & Postkarten – 69,99 €

Das komplette Spiel & Postkarten – 69,99 € PRINCE‘S EDITION: Das komplette Spiel, Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs: Spieler entdecken die Geheimnisse des Spieldesigns und bekommen Einblick in die Entwicklung und die Entstehungsgeschichte von Ni No Kuni II auf einer besonderen Blu-ray Disc in einem Steelbook™ sowie Season Pass – 94,99 €

Das komplette Spiel, Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs: Spieler entdecken die Geheimnisse des Spieldesigns und bekommen Einblick in die Entwicklung und die Entstehungsgeschichte von Ni No Kuni II auf einer besonderen Blu-ray Disc in einem Steelbook™ sowie Season Pass – 94,99 € DIGITALE PRINCE‘S EDITION: Das komplette Spiel & Season Pass – 89,99 €

Das komplette Spiel & Season Pass – 89,99 € KING’S EDITION: Das komplette Spiel, Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs: Die Entstehungsgeschichte von Ni No Kuni II auf einer besonderen Blu-ray Disc, der Ni No Kuni II Soundtrack: eine Schallplatte mit Joe Hisaishi, der das Titellied komponiert hat, eine 20 cm hohe „Die Entwicklung eines Königs“ Diorama-Spieluhr, welche das Titellied spielt, ein exklusives 148-seitiges Artbook The Art of Ni No Kuni II mit von Momose-san und LEVEL-5 erstellten Konzeptarts, ein exklusives Steelbook™ sowie der Season Pass – 149,99 €

Windows PC:

STANDARD EDITION: Das komplette Spiel – nur als digitaler Download – 59,99 €

Das komplette Spiel – nur als digitaler Download – 59,99 € PRINCE‘S EDITION: Das komplette Spiel & Season Pass – nur als digitaler Download – 79,99 €

Das komplette Spiel & Season Pass – nur als digitaler Download – 79,99 € KING‘S EDITION: Das komplette Spiel, Schallplatte + eine 20 cm hohe „Die Entwicklung eines Königs“ Diorama-Spieluhr, 148 Seiten Artbook, Steelbook™ und Season Pass – 139,99 €

Alle, die das Spiel bei teilnehmenden Händlern vorbestellen, erhalten kostenlos ein Spezialwaffen-Paket mit fünf Schwertern.

Der in der PRINCE‘S und KING‘S EDITION enthaltene Season Pass wird zwei zusätzliche Inhalte mit sich bringen, welche separat für 20,00 € erhältlich sind.

