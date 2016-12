News zur zweiten Pokemon Go Generation

Bereits seit einigen Monaten gibt es Gerüchte um das erscheinen der zweiten Pokemon Go Generation. Die neuen Pokemon, die nach den ersten Teilen eingeführt wurden erhöhen die Anzahl der fangbaren Pokemon, sowie der Entwicklungen auf insgesamt 250 verschiedene Taschenmonster. Bisher ist noch nicht klar wieviele Pokemon es wirklich mit der zweiten Generation und dem Zweite Generation Pokemon Go Update geben wird, aber wir werden wohl recht bald erfahren. Es wurden News zum Update und den neuen Pokemon für die kommenden Tage angekündigt:

Welche neuen Pokemon es genau sein werden und ob jede einzelne Entwicklungsstufe eingebunden wird, ob es das lang ersehnte Handelssystem geben wird, das angeblich in der Planung befindliche Pokemon aufzuchtsystem oder noch mehr bleibt natürlich offen. Wir haben an dieser Stelle aber schon mehrfach erwähnt das wir nicht glauben das Entwickler Niantic gleich alles auf einmal auf die Spieler loslassen wird. Die Updates werden, sofern sie stabil laufen, häppchenweise kommen. Auf was würdet ihr euch am meisten freuen?

