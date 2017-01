Neuester Trailer zu Torment: Tides of Numenera gibt Fans Vorgeschmack auf das Kampfsystem

InXile Entertainment und Techland Publishing enthüllen heute den jüngsten Trailer zum bevorstehenden, heiß ersehnten Science-Fantasy-RPG Torment: Tides of Numenera – dem thematischen Nachfolger zu Planescape: Torment, einem der renommiertesten und intensivsten CRPGs aller Zeiten.

In der Welt von Torment: Tides of Numenera brodelt es gewaltig. Auch wenn Spieler Konflikte mit Täuschung, Überzeugungskraft oder durch List vermeiden oder lösen können, wird die ein oder andere Entscheidung – oder simples Würfelpech – unweigerlich dazu führen, dass Blut vergossen werden muss. Im neuen Trailer zum Kampfsystem sieht man, auf welchem Wege die Spieler aus solchen Konflikten als Sieger hervorgehen können.

Rollenspielfans erwartet ein Spiel voller komplexer Wahlmöglichkeiten und Konsequenzen, mit Tausenden von bedeutungsvollen Entscheidungen, die jeden Spieldurchgang einzigartig machen. Torment: Tides of Numenera erscheint am 28. Februar 2017 für PC, das PlayStation®4 Computer Entertainment System und Xbox One, das All-In-One Games und Entertainment System von Microsoft.

