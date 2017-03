Neues Video zu Prey veröffentlicht: „Mimic-Wahnsinn“

Bethesda Sofworks und die Entwickler der Arkane Studios veröffentlichten einen neuen Gameplay Trailer zum kommenden Sci-Fi-Shooter Prey. Im Video wird uns die Mimikry-Fähigkeit vorgeführt und aufgezeigt welche Wege wir im Spiel beschreiten können und wie wir die Aliens mit dieser austricksen können. Diese besondere Fähigkeit ist eine der ersten die wir im Spiel erwerben und erlaubt es uns die Form eines jeden Objektes auf der Talos I anzunehmen.

In der offiziellen Beschreibung des Spiels heißt es: „Als Morgan Yu erwachen Sie in Prey an Bord der gewaltigen Raumstation Talos I, die im Jahr 2032 den Mond umkreist. Dort finden Sie sich in der Rolle des Hauptprobanden eines Experiments wieder, das die Menschheit für immer verändern soll – aber etwas ist fürchterlich schiefgegangen. Die Raumstation wurde von feindseligen Außerirdischen überrannt und Sie müssen die Typhon genannten Aliens daran hindern, die Menschheit auszulöschen.“

Prey soll am 05.Mai 2017 für PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden.

