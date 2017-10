Neues Video zu „Kingdom Come Deliverance“ erklärt das Kampfsystem

Publisher Deep Silver und das Entwicklerstudio Warhorse Studio präsentieren ein weiteres Video zu ihrem kommenden Mittelalter-Rollenspiel „Kingdom Come Deliverance“, dabei bekommen wir nicht nur Gameplay Eindrücke zu Gesicht, sondern die Entwickler selbst erklären euch worauf es beim Kampf ankommt. Das Video haben wir für euch unterhalb des Artikels eingebunden.

„Daniel Vavra und sein Team gehen in den neuen Video detailliert auf das Kampfsystem von Kingdom Come: Deliverance ein und erklären die Vielzahl historischer Waffen, Angriffs- und Kontermöglichkeiten sowie Bewegungsabläufe im Spiel. Die Herausforderungen, im Rahmen des mittelalterlichen Kampfes kombinierte Angriffe auszuführen, die Schwächen der Gegner herauszufinden und immer das richtige Ziel ins Visier zu nehmen, ohne dass der Spielspaß in Mitleidenschaft gezogen wird, wurden in einem Videospiel nie zuvor so ausführlich abgebildet“, so die Verantwortlichen.

Das Besondere an „Kingdom Come Deliverence“ ist, dass der Titel komplett auf Fantasy verzichtet und dabei auf eine authentische und realistische Darstellung des Mittelalters Wert legt. Wir konnten den Titel bereits auf der Gamescom 2017 anspielen und waren begeistert. Ihr verkörpert „Heinrich, den Sohn eines Schmieds. Als ein Bürgerkrieg ausbricht, müsst ihr hilflos mitansehen, wie feindliche Streiter in euer Dorf einfallen und eure Freunde und Angehörigen abschlachten. Um Haaresbreite entgeht ihr dem Angriff, ergreift euer Schwert und schlagt zurück. Rächt den Tod eurer Eltern und helft dabei, die blutrünstigen Eindringlinge aus eurer Heimat zu vertreiben!“, so die Spielbeschreibung.

„Kingdom Come Deliverence“ wird am 13.Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht und wir können es kaum erwarten uns ins mittelalterliche Abenteuer zu stürzen, wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch darauf ins Böhmen des 15.Jahrhunderts zu Reisen und Mal keine Trolle, Orks, Drachen oder ähnliche Fantasy-Wesen zu erlegen?