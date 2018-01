Neues Spiel im „Alien“-Universum in Arbeit

FoxNext Games haben mitgeteilt, dass man die Cold Iron Studios übernommen habe und dass dort bereits an einem neuen Spiel gearbeitet wird. Dabei sind aber auch einige kleinere Details durchgesickert, an welchem Spiel die Cold Iron Studios genau arbeiten werden. Demnach arbeiten die Entwickler fortan an einem Spiel, welches im Film-Universum der „Alien“-Reihe angesiedelt sein soll.

Bei den Cold Iron Studios arbeiten zahlreiche Industrie-Veteranen, die bereits an Titeln wie „City of Heroes“, „BioShock: Infinite“, „Metroid Prime 3“ und „Neverwinter“ beteiligt waren. Laut FoxNext Games soll es sich beim neuen „Alien“-Spiel um einen Shooter handeln, welcher für den PC und nicht näher genannte Konsolen entwickelt wird.

„Wir sind begeistert von der Möglichkeit, ein erstaunliches und reiches Universum erforschen zu können“, so Craig Zinkievich CEO von Cold Iron Studios. „Unsere Erfahrungen beim Aufbau von Online-Welten und der Erhebung etablierter Franchises auf die nächste Stufe der interaktiven Unterhaltung passen genau zu unserer Produkt-Roadmap. Wir können es kaum erwarten, bald weitere Informationen zu teilen.“