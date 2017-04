Neues Gameplay-Video zum kommenden VR-Arena-Shooter „StarBlood Arena“

In der kommenden Woche wird „StarBlood Arena“ für Playstation VR veröffentlicht. Im neusten Clip von Inside Playstation erfahrt ihr alles wichtige zum kommenden VR-Arena-Shooter. Trant berichtet von seiner eigenen Spielerfahrung mit dem Titel und erzählt was StarBlood Arena sonst noch an Features zu bieten haben wird. Der Titel erscheint bereits am 12.April 2017 exklusiv für die Playstation VR und ist im PS Store für 39,99€ zu haben.

Die offizielle Spielbeschreibung lautet wie folgt: „Zeige in einem Wettstreit ohne Regeln, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Nur die fähigsten Piloten verdienen die Chance auf intergalaktischen Ruhm. Hier kommen Arena-Kämpfe mit komplettem 360-Grad-Bewegungsradius, in denen Ruhm, Reichtum … und dein Leben auf dem Spiel stehen – während das StarBlood Network (StarBlood-Netzwerk) jede deiner Aktionen an das nach Action lechzende Universum überträgt.

Wähle aus neun individuellen Schiffen mit ihren einzigartigen Piloten, Spielstilen und Ausstattungen und stürze dich in Singleplayer-Carnage-Deathmatches (Gemetzel-Deathmatches), Team-Carnage-Deathmatches für bis zu vier Spieler oder den Koop-Modus „Invaders“ (Invasion). Erfolge belohnen dich mit Ruhm und Inhalten zum Freischalten wie Schiffen, Waffen und Hilfsmodifikationen. Versagen bedeutet deine Vernichtung vor den Augen von Billionen. Bist du bereit, alles zu riskieren?“

Unterhalb des Artikels könnt ihr euch das neue Gameplay Video ansehen.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…