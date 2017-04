Neues Gameplay Video zum kommenden Survival-Horror „Outlast 2“ veröffentlicht

Der neuste Survival-Horror Titel von Red Barrels namens Outlast 2 wird bereits am 25.April 2017 für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. In Outlast 2 bekommen wir es mit neuen Charakteren und Schauplätzen zu tun. Wer noch keinen Outlast teil gespielt hat, der kann sich auch das „Outlast: Trinity“-Bundle kaufen, welches „Outlast“, „Outlast: Whistleblower“ und „Outlast 2“ beinhaltet. Die Redakteure von Polygon veröffentlichten nun ein neues Gameplay-Video, welches uns einen Blick auf 10 Minuten aus dem Spiel gewährt.

In Outlast 2 erleben wir die Geschichte von „Blake Langermann, Journalist und Kameramann, versucht gemeinsam mit seiner Frau Lynn einen mysteriösen Mordfall an einer Unbekannten, genannt Jane Doe, zu lösen. Auf dieser Mission stürzen sie mit einem Hubschrauber über der Supai-Region, Arizona in der Sonora-Wüste ab. Auf seiner weiteren Suche gelangt Blake in ein Dorf, in dem eine Sekte, vollkommen von der Gesellschaft isoliert, das Ende der Welt erwartet.“

Den neuen Gameplay Trailer könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…