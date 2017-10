Neues Gameplay Video zu „Super Mario Odyssey“ präsentiert den Koop-Modus

„Super Mario Odyssey“ erscheint bereits am 27.Oktober 2017 exklusiv für die Nintendo Switch und die Japaner sind stets bemüht die Vorfreude der Fans mit zahlreichen Videos anzuheizen. Nun wurde ein weiteres Gameplay Video veröffentlicht, welches euch den Koop-Modus näher bringen soll. Das besagte Video findet ihr unterhalb des Artikels.

Kit und Krysta erkunden dabei gemeinsam das wundersame Wooded Kingdom. Im Koop-Modus übernimmt ein Spieler die Rolle von Mario und der andere steuert Cappy, Marios kuriose Kopfbedeckung. Darüber hinaus kündigten die Verantwortlichen an, zum Launch ein weiteres und zugleich letztes Video zu „Super Mario Odyssey“ zu veröffentlichen. In „Super Mario Odyssey“ befindet sich Mario auf „seiner Mission, Bowser zu finden, nicht allein. Er hat mit Cappy einen neuen Verbündeten aus dem Land der Hüte, der sich selbst in Marios berühmte rote Mütze verwandelt hat.“