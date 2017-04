Neues Gameplay Video zu Sonic Mania & Sonic Forces veröffentlicht

In diesem Jahr soll das bekannte blaue Maskottchen von Sega gleich mit zwei neuen Titeln zurückkehren. Die Rede ist natürlich von Sonic the Hedgehog und dieser wird mit Sonic Mania und Sonic Forces auf den gängigen Plattformen herum flitzen.

Sonic Mania soll sich dabei an die Fans des Klassikers richten und bringt Sonic im gewohnten 2D Gewand auf die Bildschirme zurück. Dabei werden nicht nur neue Level geboten, es werden auch bekannte Level der zweidimensionalen Klassiker dabei sein. Der Titel soll noch im Sommer 2017 für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC veröffentlicht werden.

In der offiziellen Spielebeschreibung heißt es: „Spiele als Sonic, Tales & Knuckles während du durch vollkommen neue Zonen, als auch komplett überarbeitete Zonen der Klassiker rast, jede (Zone) ist mit zahlreichen Überraschungen und mächtigen Bossen angereichert. Mach dir Sonic´s neuen Drop Dash, Tail´s Flug- und Knuckles Kletterfähigkeiten zu nutze, um Dr. Eggman´s böse Roboter auszuschalten.“

Bei Sonic Forces haben wir es mit einem Abenteuer komplett in 3D zu tun, welches die neue „Hedgehog Engine 2“ als Grafikmotor verwendet. „Sonic Forces“ wird als eine Evolution von „Sonic Colors“ und „Sonic Generations“ angesehen. Der Titel ist ein erneuter Versuch Sonic erfolgreich zu modernisieren, ob es dem Publisher diesmal mit Sonic Forces gelingt erfahren wir im Herbst 2017, denn dann soll der Titel für die Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC veröffentlicht werden. In Sonic Forces werden Sonic und seine Freunde wieder einmal gegen den bösen Dr. Eggman und seine Schergen kämpfen müssen.

Unterhalb des Artikels haben wir euch den neuen Gameplay Trailer eingebunden, welcher Sonic Mania und Sonic Forces kurz beleuchtet. Der Trailer wurde während der Nintendo Direct-Konferenz präsentiert. Darüber hinaus wurden frische Screenshots aus dem Alpha Build von Sonic Forces in der Weekly Famitsu veröffentlicht, welche wir euch nicht vorenthalten möchten.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…