Neuer Trailer zur Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy veröffentlicht

Heute veröffentlichten die Verantwortlichen von Bandai Namco einen neuen Trailer zur kommenden Spielesammlung Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy, welchen wir für euch unterhalb des Artikels eingebunden haben. Zusätzlich haben wir für euch den Ankündigunstrailer der Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy Edition eingebunden.

Im frisch veröffentlichten Trailer werden zahlreichen Szenen aus den Kampagnen der ersten drei Ableger präsentiert. Denn wie der Name der Spielesammlung preisgibt sind nur die ersten drei Ableger der Reihe, sprich „Naruto: Ultimate Ninja Storm“, „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2“ und „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst“, enthalten. Wer die komplette Spielesammlung auf einmal möchte, der kann auch zur Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy Edition greifen, denn diese beinhaltet noch zusätzlich Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto.

Wundert euch nicht, dass im Trailer nur die Playstation 4 Version erwähnt wird, denn Bandai Namco wird die Spielesammlung hierzulande auch für die Xbox One und den PC veröffentlichen. In Japan allerdings bleibt die Spielsammlung Playstation 4 exklusiv und da der Trailer in der japanischen Version vorliegt, werden die anderen Plattformen schlichtweg nicht erwähnt.

Die beiden Spielesammlungen Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy und Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy sollen in Nordamerika und Europa am 25. August 2017 veröffentlicht werden.