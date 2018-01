Neuer Trailer zu „Total War Saga Thrones of Britannia“ veröffentlicht

Im vergangenem Jahr haben SEGA Europe und The Creative Assembly das historische Strategiespiel „A Total War Saga: Thrones of Britannia“ für den PC angekündigt. Wie bereits „Total War: Attila“ handelt es sich bei „A Total War Saga: Thrones of Britannia“ um einen Spin-Off der beliebten Total War Saga. Heute wurde ein neues Video veröffentlicht, welches euch Alfred den Großen präsentiert und überaus deutlich dessen Macht demonstriert. Das besagte Video könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen, in welchen der Herrscher bei der Schlacht von Edington einer Armee von Vikinger-Invasoren gegenübersteht.

„Wir schreiben das Jahr des Herrn 878. Der kriegserfahrene Alfred der Große hatte sich in der Schlacht bei Edington heldenhaft der Wikingerinvasion entgegen gestellt. Geschwächt – doch keineswegs geschlagen – haben sich die Wikinger in Britannien angesiedelt. Zum ersten Mal seit 80 Jahren erlebt das Land einen zerbrechlichen Frieden. Die Könige von England, Wales, Schottland und Irland spüren, wie sich auf der Insel ein kommender Wandel abzeichnet; eine Zeit der Möglichkeiten. Sie werden Verträge abschließen. Sie werden Kriege führen“, so die Entwickler. Offiziellen Angaben zufolge soll die Kampagnenkarte von „Total War Saga: Thrones of Britannia“ 23 Mal größer als die Karte von „Total War: Attila“ ausfallen.

„A Total War Saga: Thrones of Britannia“ hat leider noch keinen genauen Erscheinungstermin spendiert bekommen, jedoch soll der Launch noch 2018 erfolgen.