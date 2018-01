Neuer Trailer zu „Sword Art Online Fatal Bullet“ veröffentlicht

Publisher Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Gameplay Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel „Sword Art Online: Fatal Bullet“ veröffentlicht. In diesem geht man näher auf die Geschichte des Titels ein, welcher bereits in wenigen Wochen veröffentlicht werden soll. Besagten Trailer findet ihr wie immer unterhalb des Artikels.

„Die virtuelle Welt in SAO: Fatal Bullet wird „GUN GALE ONLINE“ genannt und vom US-amerikanischen Konzern Zaskar betrieben. In dieser Welt bildet der Spieler mit Kureha und Zeliska ein Team. Unterstützt wird es durch das ArFA-Sys (Artificial Financial Adviser System), einem vollständig anpassbaren KI-Charakter, der für die Geschichte und während der Gefechte eine wichtige Rolle spielt. “ Demnsch werdet ihr in „Sword Art Online: Fatal Bullet“ seinen eigenen Charakter erstellen können, welcher vom Geschlecht bis hin zur Erscheinung und den Statuswerten (STR, VIT, INT, AGI, DEX und LUK) nach Belieben individualisiert werden kann. „All das beeinflusst das Kampfverhalten sowie den Verlauf der Geschichte. Dieser erstellte Spieler-Avatar ist sowohl offline als auch online im Co-Op-Modus spielbar.“

„Sword Art Online: Fatal Bullet“ soll am 23.Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht werden. Das Spiel ist erneut in enger zusammenarbeit mit dem „Sword Art Online“-Schöpfer Reki Kawahara entstanden.