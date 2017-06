Neuer Trailer zu Outcast Second Contact vergleicht Original mit Remake

Bigben Interactive und Appeal veröffentlichten heute einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Remake Titel Outcast Second Contact. Im Trailer werden uns sowohl Impressionen des Originals aus dem Jahre 1999, als auch Ausschnitte aus dem Remake präsentiert. Die Entwickler möchten mit dem Vergleich nicht nur die grafischen Verbesserungen des Remakes aufzeigen, sondern auch den versuch sich so eng wie möglich an das Vorbild des Originals zu halten.

Outcast Second Contact befindet sich derzeit für die Playstation 4, Xbox One und den PC ind Entwicklung, bislang wurde kein konkreter Erscheinungstermin genannt, jedoch soll der Titel noch im Herbst diesen Jahres auf den Markt kommen. In Outcast Second Contact geht es um ein Experiment der amerikanischen Regierung, welches beweisen soll dass Paralleluniversen existieren. Dieses geht jedoch extrem schief als eine Sonde von Aliens beschädigt wird und dadurch ein Energierückstoß erzeugt wird. Dieser lässt auf der Erde ein wachsendes schwarzes Loch entstehen und droht diese zu zerstören. Ihr übernehmt die Rolle von Cutter Slade, einem US-Navy SEAL, der einen kleinen Trupp aus Wissenschaftlern auf einen fremden Planeten begleitet um die drohende Katastrophe zu verhindern.