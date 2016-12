Neuer Trailer zu Earthlock: Festival of Magic erschienen

Heute wurde ein neuer Trailer zu Earthlock: Festival of Magic veröffentlicht, um an den bevorstehenden Release am 27.Januar 2017 zu erinnern. Das Rollenspiel wurde bereits als digitale Fassung im September 2016 für PC und Xbox One veröffentlicht. Nun folgt im Januar die Retail Fassung für PS4, Xbox One und PC. Eine Wii U Fassung soll im ersten Quartal 2017 erfolgen, möglicherweise auch für die Nintendo Switch.

Wem Earthlock: Festival of Magic nichts sagt, folgt hier die offizielle Beschreibung:

„Als Wüstenschatzjäger Amon in seiner Heimat Zaber einem äußerst wundersamen Wesen über den Weg läuft, steht ihm das größte Abenteuer seines Lebens bevor. Geh in diesem rundenbasierten Fantasy-RPG mit Amon und anderen erstaunlichen Helden auf ein unvergessliches Abenteuer durch die Welt von Umbra und erlebe einen geheimnisvollen und wunderschönen, aber schroffen Planeten, der schon seit Urzeiten stillsteht. Freu dich auf unvergleichliche, anpassbare Charaktere mit individuellen Persönlichkeiten und Selbstfindungsreisen und beginne mit der Schatzjagd, der Erkundung und dem kampfgeprägten Übertritt von der immerwährenden Tagseite auf die finstere Seite der ewigen Nacht. Um Umbra zu retten, musst du Geheimnisse enthüllen, Schatten bloßstellen und eine böse Macht besiegen, die immer stärker wird und alles überschreitet, was du dir überhaupt vorstellen kannst.“

