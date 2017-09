Neuer Trailer zu Dragon’s Dogma Dark Arisen zeigt grafische Verbesserungen

Bereits am 04.Oktober 2017 wird Capcom die Remastered Version ihres erfolgreichen Action Rollenspiels Dragon´s Dogma mit dem Namenszusatz Dark Arisen für die Konsolen Playstation 4 und Xbox One veröffentlichen. Dragon´s Dogma erschien im Mai 2012 für Playstation 3 und Xbox360 und konnte sowohl Fans als auch Kritiker begeistern. 2013 folgte eine Erweiterung namens „Dark Arisen“, die in der Neuauflage ebenfalls mit enthalten sein wird. Die Konsolenversion von Dragon’s Dogma Dark Arisen wird grafisch auf der Anfang 2016 veröffentlichten PC Version basieren.

Capcom selbst äußert sich wie folgt:“Basierend auf einem epischen Fantasy-Setting vereint Dragon’s Dogma: Dark Arisen aufregendes und intensives Kampfgameplay mit der Möglichkeit, die riesige, detaillierte Spielwelt frei zu erkunden. Spieler wählen zwischen neun verschiedenen Klassen und stürzen sich mit drei KI-Kompagnons, den Vasallen, in ihr Abenteuer. Diese Alliierten kämpfen unabhängig, entwickeln sich an der Seite des Spielercharakters und können online etwa gegen Schätze, Tipps und mehr verliehen oder getauscht werden.“

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung der Konsolenversion veröffentlicht Capcom ein neues Video zur Neuauflage, welches zahlreiche grafische Verbesserung des Titels präsentiert. Dragon’s Dogma Dark Arisen soll nicht mehr als 25 Euro bei erscheinen kosten.