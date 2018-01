Neuer Trailer zu „Attack on Titan 2“ zeigt das Stadtleben

Publicher Koei Tecmo und der zuständige Entwickler Omega Force veröffentlichten heute einen neuen Trailer zu „Attack on Titan 2“ oder auch „A.O.T.2“, welcher nicht nur neue Gameplay Eindrücke liefert, sondern auch aufzeigt was Spieler in der Stadt erleben können. Den Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

Demnach können die Spieler zahlreichen Aktivitäten nachgehen und werden den eigenen Scout verbessern können. Neben neuer Kleidung und Ausrüstungsgegenständen, können auch neue Fähigkeiten erworben werden. Darüber hinaus könnt ihr mit anderen Charakteren interagieren. Die Entwickler haben bereits bekannt gegeben, dass man die Handlung des Animes Originalgetreu wiedergeben wird und Spieler sich auch über die Story der zweiten Staffel des „Attack on Titan“-Animes freuen können.

„Attack on Titan 2“ wird am 20.März 2018 für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC veröffentlicht. Spieler in Japan können den Titel bereits ab dem 15.März 2018 erwerben.