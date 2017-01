Neuer Storytrailer zu Horizon Zero Dawn

Auch zu einem der meist erwarteten Spiele des Jahres 2017, Horizon Zero Dawn hat Sony einen neuen Storytrailer veröffentlicht. Horizon Zero Dawn das wir uns bereits auf der Gamescom anschauen konnten, macht aber auch wirklich einen epischen Eindruck. Hoffentlich kann das finale Produkt später mit den Erwartungen auch mithalten. Der Storytrailer sieht auf jeden Fall schon einmal sehr sehr gut aus, oder was meint ihr?

