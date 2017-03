Neuer Story-Trailer zu Injustice 2 veröffentlicht

Die Entwickler der NetherRealm Studios arbeiten gerade an dem vielversprechenden Superhelden-Prügler Injustice 2, welcher bereits am 18.Mai für Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll. Um euch die Wartezeit ein wenig erträglicher zu machen veröffentlichten die Verantwortlichen hinter dem Titel einen neuen Story-Trailer, in welchem keiner geringerer als Superman der Bösewicht ist. Der Titel des Trailers „Gebrochene Bündnisse Teil 1“ lässt darauf schließen, dass wir bis zum Release mit weiteren Story-Trailern rechnen können.

In der offiziellen Beschreibung zum Spiel heißt es: „NetherRealm Studios, die Entwickler des preisgekrönten Beat ‚em up Top-Hits Mortal Kombat X, vereinen in Injustice 2 eine überragende, epische Story im DC-Universum mit ausgefeilten, brachialen Kampfmechaniken, die im Genre Ihresgleichen suchen. Injustice 2 bietet einen gewaltigen Kader an DC-Kultcharakteren, die im Verlauf des Spiels mit mächtiger individueller Ausrüstung immer weiter verbessert werden können. Erhalten Sie die volle Kontrolle über Kampfstil und Aussehen Ihrer Helden und Schurken, und kämpfen Sie sich mit spektakulären Moves und Combos durch zahlreiche actiongeladene Spielmodi“

