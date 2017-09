Neuer Story-Trailer zu „Call of Duty: WWII“ Online

Activision und Sledgehammer Games haben einen neuen Story-Trailer zu ihrem kommenden First-Person-Shooter „Call of Duty WWII“ veröffentlicht. Dieser fällt ziemlich actionreich aus und präsentiert uns die Geschichte von Private Ronald „Red“ Daniels. Den Trailer haben wir für euch unterhalb des Artikels eingebunden.

Bei Private Daniels handelt es sich um einen Rekrut der 1. US-Infanteriedivision, welcher am sogenannten D-Day, dem 06.Juni 1944 in der Normandie zum ersten Mal in seinem Leben in den Kampf geschickt wird. Im Gegensatz zu einer Vielzahl seiner Kameraden überlebt er diesen Angriff und reist mit seinem Trupp weiter durch ganz Europa, wo er weiter an berühmten Schauplätzen des 2.Weltkrieges wie dem Hürtgenwald und den Ardennen gegen den Feind bestehen muss.

„Call of Duty: WWII“ wird am 03.November 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Neben der packenden Kampagne können sich die Spieler auf Multiplayer Gefechte und einen kooperativen Zombi-Modus freuen. Laut den Verantwortlichen sollen im Laufe der Woche weitere Details zum Spiel enthüllt werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.